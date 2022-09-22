這下子公牛又不知道要等多久，才能等到完全健康的主控「球哥」朗佐鮑爾回歸！公牛官方22日宣布，由於左膝傷勢反覆，朗佐鮑爾將於29日進行左膝關節鏡清創手術，必須等到4到6個禮拜才可評估能否上場，代表他將缺席新球季的開季階段。

這已經是朗佐鮑爾今年第2次進行膝蓋手術，他在今年1月突然因為左膝不適宣告休兵，然後接受左膝手術提前確認上季報銷，結果他上季只打了35場例行賽，平均每場可拿13.0分、5.4籃板、5.1助攻與1.8抄截，公牛也因少了他助陣造成戰力大損。

如今朗佐鮑爾又要因為左膝動刀休兵，且確定整個季前訓練營都無法出席，甚至開季前幾周的賽程也趕不上，以他復原進度如此緩慢的狀態來看，他恐怕養傷時間將會超過6周以上，只是公牛也只能慢慢等他康復，免得出現再次整季報銷的憾事。

今天不只朗佐鮑爾宣布左膝即將開刀，上季季後賽表現出色的塞爾提克中鋒羅伯特威廉斯，相當巧合也在今天宣布即將接受左膝關節鏡手術，復原時間也是4到6周，然後這是羅伯特威廉斯今年第2次接受手術，他在今年3月曾動了左膝半月板手術。