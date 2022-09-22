高雄81歲吳姓婦人在斑馬線過馬路時，遭到19歲陳姓男子騎機車撞上，雙方都噴向數公尺遠的路上，陳男四肢及頭部擦挫傷，而吳婦則躺在地上一動也不動，警方獲報與救護人員到場將兩人送至高醫急救，但吳婦經搶救還是宣告不治。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

從監視器畫面可看出，當時撞擊力道相當大，機車噴飛滑行時還與地面刮出火花。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄今日凌晨發生一起死亡車禍。81歲吳姓婦人在斑馬線過馬路時，遭到19歲陳姓男子騎機車撞上，雙方都噴向數公尺遠的路上，陳男四肢及頭部擦挫傷，而吳婦則躺在地上一動也不動，民眾見狀立即報警，警方與救護人員到場將兩人送至高醫急救，但吳婦經搶救還是宣告不治。目擊者表示「他騎很快！」，目前待交通大隊進一步分析研判肇事原因，警方初步依道交條例未禮讓行人對陳男開罰外，還依過失致死罪移送法辦。

22日凌晨0時3分許，吳婦徒步走在於九如一路北側欲穿越至南側的斑馬線上，陳男行經時反應不及撞上，撞擊力道大到雙方都噴向前方，滑行數十公尺才停下，機車噴飛全毀，地面也有明顯一小段的刮痕。當時陳男四肢及頭部有多處擦挫傷，身上有多處鮮血不停冒出，但意識還是清醒；此時一旁吳婦則躺在地上一動也不動，情況相當危急。

一旁路過的民眾見狀立即向警方報案，稱九如一路與慶雲街口發生嚴重車禍，三民二分局民族派出所獲報與急救人員到場，將兩人火速送往高醫急救，而員警停留現場管制交通。

雙方送至高醫急救後，陳男雖多處受傷，但經搶救意識清楚，無大礙；而吳婦則是到院已無呼吸心跳，經搶救後於凌晨1時45分宣告不治。

警方指出，對陳男施以酒測，酒測值為0，根據目擊者描述陳男「他騎很快」，警方初步研判陳男行經設置閃光黃燈交岔路口時，未暫停禮讓行人穿越道上通行的行人，應依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定舉發，並依過失致死罪移送高雄地檢署，而肇事原因則將由交通專責人員後續調查分析，以釐清肇事責任。