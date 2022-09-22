你會不自覺翹腳嗎？不翹就渾身不對勁，即便有研究表明翹腳會傷身，卻還是無法自控，許多網友也苦嘆：「改不了」，因此物理治療師《三個字SunGuts》指出翹腳會導致髖關節過度旋轉及重心歪斜，也進一步探討「為什麼想翹腳」2原因，當出現坐著時腰痛屁股痛不得不翹腳，恐怕只能就醫治療了。

從心理學角度分析，當我們處於不安和焦慮時，通常會反射性的翹腳，這個姿勢會使身體與外在環境隔開，將自己保護著，而這樣的反射動作是出自於本能。

針對翹腳容易引發的問題，第一個是「髖關節過度旋轉」，造成周圍軟組織受傷，旋轉到底時會被拉伸至非常繃狀態，長期下來也會造成傷害，另一個是「重心歪斜」，這是SunGuts認為最嚴重問題！翹腳時身體會不自覺靠向某側，造成重心偏移，上半身重量會壓在單側髖關節上，容易使髖關節肌群受傷。

而為什麼想翹腳？SunGuts解釋2點，與「坐久了伸展臀肌」與「本能性避開痠痛」有關。坐太久感覺累又痠痛可透過翹腳動作有感拉伸大腿後側及屁股內肌群，靠著稍微翹腳拉伸此處肌肉以達放鬆效果。第二點則是對腰痛、屁股痠痛者有用，翹腳能巧妙避開因坐姿歪斜導致的腰痛、大腿疼痛點。

那麼到底能不能翹腳？SunGuts認為，偶爾翹腳沒那麼糟糕，時間最多5～10分鐘，也重申「如果不翹腳就不舒服」，那一定要去接受治療，才可能恢復到原本的狀況。所以善用適當的用力方式，翹腳並不會真的害了你。