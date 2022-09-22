根據預估，至2025年雲端設施平台服務整體規模將以倍速躍增至4130億美元之多，年均複合成長率高達29%之多，顯見雲端服務已成為企業營運不可或缺的一環。今年NVIDIA在GTC技術大會，除了宣佈代號「Hopper」的H100 GPU應用產品即將進入市場，更推出新一代超級車載電腦「Thor」，並且強調將以Ominverse平台作為未來驅動元宇宙，乃至於下一代運算平台發展的基礎。法人強調，目前雲端服務類股的評價面已回落至5年均值，甚至低於疫情最嚴峻時期水準以下，在長期成長性看升趨勢之下，價值面已開始提供未來股價上漲契機。

而為了推動Ominverse平台應用發展，NVIDIA此次宣佈推出第二代OVX運算平台，主要針對數位雙生 (digital twins)應用打造，其中搭載8組下一代GPU設計，整合3組CoonnectX-7 SmartNIC智慧網路卡負責處理資料吞吐，並且搭配2組Intel Xeon Platium 8362 CPU，以及16TB容量的NVMe。

全球各大電腦製造商皆推出搭載H100的電腦系統，預計將在未來幾週內供貨，今年年底前將有超過五十款伺服器上市，2023 年上半年將再有數十款上市。系統製造商合作夥伴包括源訊 (Atos)、思科 (Cisco)、戴爾科技 (Dell Technologies)、富士通 (Fujitsu)、技嘉 (GIGABYTE)、慧與科技 (Hewlett Packard Enterprise)、聯想 (Lenovo) 及美超微 (Supermicro)。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，根據統計，2020年全球包括基礎設施即服務的IaaS以及平臺即服務的PaaS規模約1150億美元，到了2022年可望增加至2030億美元，且根據預估，至2025年雲端設施平台服務整體規模將以倍速躍增至4130億美元之多，年均複合成長率高達29%之多。

在強勢升息、經濟衰退的環境下，能維持高速成長的產業成為資金追捧標的，保德信指出，隨著大數據、雲端、5G等科技發展有增無減，帶動雲端服務高速成長，特別是過去企業多半自建雲端伺服器，而近年在成本、備援與安全性優勢等綜合考量下，委外雲端服務的比例快速上升，帶動相關投資需求熱度居高不墜。

楊博翔認為，看好微軟、谷歌、亞馬遜等指標企業的雲端業務都達到超過三成的高速成長，蘋果也將雲端服務列為重點轉型業務，並持續增加服務站整體的營收，臉書亦擴大資料中心資本支出，且當中以伺服器為最主要項目，相對地，目前雲端服務類股的評價面已回落至5年均值，甚至低於疫情最嚴峻時期水準以下，在長期成長性看升趨勢之下，價值面已開始提供未來股價上漲契機。