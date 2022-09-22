國民黨大安／文山區市議員參選人楊植斗（左）、台北市前議員羅智強（右）。（資料照／陳怡誠攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，並因記者會上一句「不是像什麼中華大學夜間部」，被綠營群起圍攻，她為此鞠躬致歉，坦承自己用詞不精確、會虛心檢討與改進。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗則表示，這社會上有一種人，早上指責高虹安學歷歧視，晚上卻又出征丶歧視中華大學，讓他感到不解，「這種人心裡在想些什麼？」此話引熱議，不少網友更狂酸「那些就是連1.5博士學位都相信的人」。

楊植斗昨（21）日在臉書發文表示，「這社會上有一種人，早上，他指責高虹安學歷歧視；晚上，他出征丶歧視中華大學」，重點是，他們不像1450一樣有薪水可領，卻還是死忠地用鍵盤捍衛民進黨。

楊植斗詢問，「這種人心裡在想些什麼？有沒有哪位好心人，能幫我解答？」並隨文刊出一張卡通哏圖，上面寫著，「他已經不是綠色的夥伴了，是敵人」、「為什麼？只要意見跟妳不一樣……就要馬上認定是敵人」諷刺意味十足。

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「那些就是連1.5博士學位都相信的人……正常人無法理解的」、「去問問1.5博士信徒啊」、「笑死，這些鍵盤論文專家怎一聽到1.5博士就閉嘴了」、「高虹安博士讓綠粉玻璃心碎滿地了」、「這種人的心裡，其實是缺少思辯能力，卻處處自以為是，有知識沒常識，所以，民進黨最喜歡這種人，餵什麼他就吃什麼」、「吃到甜頭拿到好處的跟從，什麼都沒有還深信不疑的是盲從……偏偏這種人真多」。