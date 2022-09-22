欠債遭騙赴柬工作月薪10萬「家屬付贖金才放人」警逮詐欺人蛇5嫌

台南永康警分局8月初偵辦一起槍砲案，發現30歲蔡姓男子疑經營人口販運集團，追出蔡嫌及旗下4名成員以「柬埔寨擔任打字員，月薪高達新台幣10萬」等條件誘騙同學、朋友應徵面試，4人6月初陸續遭騙至柬埔寨，3人已返台，期間只領到7、800元美金還被以各種名義苛扣，其中還有家屬匯25萬元才將人贖回，全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌移送台南地檢署，蔡嫌聲押獲准。

專案小組指出，蔡嫌旗下成員4人包括19歲許嫌、19歲周嫌、19歲陳嫌、16歲葉嫌，彼此都是朋友關係，在網路上以可到「柬埔寨領高薪」為由，詐騙朋友、同學上鉤，4名被害者都是19歲、20歲，警方偵辦過程發現，部分被害人因現金借錢欠債遭誘騙，原以為到國外能賺錢還債，未料是從事詐騙。

已返台的3名被害人薪水不一，有人第1個月拿到1200元美金，但被公司以他遲到等理由苛扣，幾乎沒領到錢，還有人則領到700元美金，根本沒有當初以為的10萬元月薪，而且悔不當初想返台，反被人口販運壓榨，要脅支付10萬元至25萬元不等贖金，或必須招募其他人替換，才能換取自由。

專案小組經蒐證，分別向台南南地方法院、台南地檢署聲請搜索票及拘票，兵分多路，搗破該人蛇詐騙集團據點，分批逮捕蔡姓主嫌等5人到案，查扣現金23萬餘元、棍棒5支、電腦、手機及本票等證物一批，全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌移送台南地檢署偵辦，蔡姓主嫌聲押獲准，檢警也持續擴大溯源追查。