女星邵雨薇出道時便憑著甜美臉蛋與清新氣質備受矚目，又以精湛演技成為心目中的戲劇女神；她也因拍攝電視劇《極品絕配》與金鐘影帝吳慷仁擦出愛的火花，兩人雖曾一度分手，但目前感情穩定的小倆口，更是不時大方曬恩愛。21日迎來33歲生日的邵雨薇，也再度於社群媒體上曬出吳慷仁照片，感謝他特地抽空替她慶生，但沒想到好友Sandy（吳姍儒）一句話卻讓網友都笑翻。

昨天生日的邵雨薇，昨晚在個人IG上PO出吳慷仁累到趴在桌上睡著的照片，心疼表示「抽出時間精神陪我過生日的老吳，隔天還要拍戲看劇本看到睡著，既感動又心疼」，最後不忘加上TAG「#你家也有老吳嗎#要珍惜」，吸引大批網友紛紛留言「閃爆！都加油！都很棒」、「生日快樂，兩個都要多休息」、「傳說中的慷仁」、「好可愛的吳薯薯」、「我家也是老吳，但是沒有像妳家這麼好的老吳」、「So sweet」、「有點感動！這麼用心用力真心陪伴的老吳」，吳慷仁貼心又溫暖的舉動也吸引超過4.5萬人按讚。

而同樣在昨晚宣布懷孕好消息的好友Sandy，看到邵雨薇的PO文後，也忍不住在底下留言表示「我家的老吳⋯」並加上一個哭笑不得的表情，邵雨薇也立刻回應「妳家的老吳馬上浮現在眼前」，網友也瞬間秒懂，紛紛表示「老吳要當阿公了」、「你家的老吳應該是興奮到睡不著的那種」，意外讓原本感動的留言處瞬間歪樓。