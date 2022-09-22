FED鷹式升息態度不變，美股再拉回，道瓊指數今晨收盤再跌逾500點，台股開低重挫逾200點；台北外匯經紀公司新台幣匯價以31.47元開盤後，隨即貶破31.5元。

週四美聯儲升息3碼確立，市場預期台灣央行今將升息半碼，美元兌新台幣受國際美元強勢所影響，今早一舉突破31.5關卡，後續關注美聯儲、台灣央行利率決議及外資動向。匯銀認為，新台幣在貶破31.5元後，下一道測試關卡為31.8元。

美國聯準會（Fed）9月決議連續第三度升息3碼，市場解讀此次會議的重要訊息：首先是Fed願意容忍經濟衰退，Fed的經濟預測顯示，明年失業率預估將攀升到4.4%，比目前高出0.7個百分點。

二、Fed官員提高明年的「終點利率」到4.6%，但沒有任何官員預測利率會突破5%。

三、FED 不擔心房市疲軟，鮑爾在被問到他對房市的感受時，表示近來房價從火熱的市況下跌，是件「好事」，因為這讓價格更符合租金和其他基本面。

四、鮑爾持續對通膨發表強硬看法，以對抗持續升溫的通膨。