國際建築大師乘浪而來 構築「聯悦馨」創台中灣區新貌

總是以人文藝術滋養「家」的聯悦建設，繼聯悦聚、聯悦馥、聯悦臻等作品問世後，第4號作品以「以美學灌溉建築 以文化滋養生活」的熱忱與希望，集結國際大師團隊聯手打造「聯悦馨」，以一棟全台最大獨棟的TSUTAYA BOOKSTORE，提升菁英生活品味，締造都市居住第一首選。

千坪TSUTAYA BOOKSTORE街角示意圖。(圖/業者提供)

近十年來，中南部因科學園區蓬勃發展的加持，科技金礦逐漸南移。根據中科各園區就業人數統計，2016至2020年間，台中園區增加近1.2萬人，后里園區則持續進駐中，顯示台中正處於產業能量、區域發展及人口紅利發展強勁階段，其中又以港灣產業帶產值最為興盛，包含中港科技產業園區年產值5000億、自貿港區650億、彰濱工業區3400億等，年產值高達2.4兆元，佔生產GDP約10%。

受港灣產業群聚的加持，不少獵地精準的知名建設公司插旗梧棲區，欲坐享菁英人才及龍頭企業匯聚的發展能量。因此，蓋房總是以人為本、以家為心、以藝為中的聯悦建設，重金聘請國際大師團隊將日系閱讀商圈移植至台中灣區，欲用藝術改寫文化新篇章，實踐無國界美學打造一座國際級建築。

團紀彥建築師與作品(東京表參道Keyaki大廈)。(圖/業者提供)

建築團隊包含日本當代建築大師團繼彥，東京表參道Keyaki大廈、日月潭向山遊客服務中心，以及桃園國際機場改建皆出自於他，主張建築與環境自然共生；另一位愛馬仕合作藝術家范承宗，為iF、Red Dot、IDEA 3大國際設計獎得主，擅長將藝術成為日常最美的調味，以及蔦屋書店社長增田宗昭，共同攜手為灣區注入品牌能量，打造全新國際都會面貌，構築千坪TSUTAYA BOOKSTORE，也是全台第二個路面店，在社區旁開一間國際級書店。

建築外觀示意。(圖/業者提供)

聯悦建設認為，閱讀是孩子最好的老師，故在每個作品中皆注入人文藝術底蘊，無論在有形還是無形中都創造閱讀氛圍，甚至在第4號作品「聯悦馨」旁直接開一間蔦屋書店。聯悦建設業務部經理陳俊宇表示，聯悦建設欲將灣區打造成日系質感商圈核心，以及富有優雅風格的高級街區，故這次跨出一大步，灣區的新時代即將來臨。

「聯悦馨」位於台中港新市鎮重劃區，基地位置座落於梧棲區八德路一段、大勇南路與大仁路二段，三面臨路 ，棟戶規劃為2幢、5棟；750戶住家，10戶店面及5戶商場；樓層規劃地上26層、地下4層；平面車位893個；格局規劃為31-62坪2+1~4房；公設有一樓大廳、二樓中庭、畫廊、閱覽室、家教室、媽媽教室、兒童遊戲室、健身房及練團室等。

聯悦馨

接待中心：台中市梧棲區大仁路二段168號旁

貴賓專線：04-2656-8736