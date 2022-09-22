聯準會如預期升息3碼，台股今(22)日開盤重挫逼近200點。北極星藥業-KY(6550)挾著肺間皮癌新藥解盲成功，預計明年下半年將取證，股價跳空鎖在漲停板215元，開盤不到5分鐘，委買張數超過1.4萬張，成功匯聚多頭人氣，ABC-KY(6598)及美時(1795)各擁利多漲幅在3.5~4.5%不等，上市生醫指數逆勢揚升2.67%，成為盤面上的強勢焦點，上櫃生醫指數較疲軟，漲幅約在0.5%左右。

北極星藥業-KY強鎖漲停板激勵，新藥族群紛紛展開攻勢，智擎(4162)、醣聯(4168)等漲幅皆都在2%以上，興櫃的台睿(6580)、台新藥(6838)等漲幅也都在2%以上。中天(4128)及合一(4743)持續整理，多空在平盤附近展開攻防。

北極星藥業-KY研發中治療肺間皮癌新藥ADI-PEG 20全球多國多中心三期臨床試驗，董事長陳鴻文表示，將運用FDA今年2月授予的快速審查資格(Fast Track)，積極加快申請藥證的時程，預計明年初申請藥證，最快明年下半年取證，未來取證後將採分區授權方式，加快藥品上市時間。

美時與比利時大廠Mithra Pharmaceuticals, SA(Mithra)合作，獲新一代口服避孕用藥ALYSSA台港藥證，規劃明年首季在台灣市場推出，也會在香港市場上市，未來營運再添活水。美時今日開高走高，晨盤最高曾衝至175元，漲幅在3%以上。