有多位美國議員力促將長江存儲列入實體清單(Entity List)，消息一出，市場擔憂恐衝擊到長江存儲NAND Flash控制晶片供應商群聯(8299)，法人分析指出，由於群聯已有多元化的NAND供應商策略布局，故預估對於群聯的NAND模組產品供貨不會有影響。法人認為，群聯與全球主要的NAND製造供應廠商均有密切合作，透過多元化NAND供應商的策略布局，換言之，如果任何一家NAND製造供應商因為某些因素，導致無法正常供貨NAND Flash Wafer或顆粒，由於群聯已有多元化的NAND供應商策略布局，因此，預估對於群聯的NAND模組產品穩定供貨不會有影響。

除此之外，以全球NAND儲存市場來看，在全球NAND儲存市場需求持續上升的前提下，假如某家NAND原廠因某些因素無法穩定供貨NAND模組產品至市場上，將有利其他家NAND原廠從中提升NAND模組產品的市佔率與出貨量，故即便某家NAND原廠因故無法穩定供貨NAND模組產品至市場，由於群聯的NAND控制晶片已導入多家NAND原廠夥伴，預估群聯的NAND控制晶片出貨將不受影響。

全球消費市場低迷，衝擊需求快速下降，導致庫存問題浮現，但在年底旺季需求仍可期下，群聯預期下半年營運不會比上半年衰退。群聯今股價開低走低，早盤一度下挫逾3.5%、股價最低觸265元。