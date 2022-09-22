精英(2331)以「敏捷直覺，隨心所欲」為開發主軸，宣布推出全新LIVA G24-MH610 AiO一體成型電腦。LIVA G24-MH610最高可搭載Intel第12代處理器與2組DDR4 3200MHz記憶體並支援Windows11作業系統，其23.8吋的大小，能夠適應任何有空間考量的場域，178度的可視角與可調整俯仰傾斜度的螢幕更帶來了出色的人體工學設計，支援多點觸控的操作介面，能完成日常所需的商務應用，舉凡互動式教學應用、飯店櫃檯客服、醫療院所螢幕、賣場零售服務以及視訊會議需求皆是絕佳利器。

LIVA G24-MH610最高可搭載Intel 第12代Core i3、i5、i7處理器，帶來高效穩定的運算體驗，可滿足日常工作任務，也有利於需要高性能計算或用於終端機和閘道器等輕量級用途，並採用雙通道DDR4 3200MHz記憶體設計，內建SATA介面的2.5吋HDD或SSD及1組M.2 2280 SSD插槽，讓使用者可輕鬆升級並依照其需求打造專屬存儲空間。而針對有ODD需求的企業用戶，也可選擇配置DVD光碟機的版本，無此需求的用戶，也可選擇替換為再多額外一組的2.5吋HDD/SSD插槽，達到整體效益最大化。

LIVA G24-MH610採用16:9比例的IPS面板，Full HD的螢幕解析度搭配178度的可視角，色彩與畫質兼具，無論是日常工作或影音娛樂都能帶來愉快體驗。其內建的Intel UHD Graphics顯示卡，不僅能清晰顯示圖像還可同時查看多個文檔，且憑藉VESA壁掛設計及敏捷的十指多點觸控大螢幕，它可以安裝在牆上或任何地方，無需佔用工作檯或是桌面空間，輕鬆成為互動式的觸控平板電腦，可以做為教育場所的互動式教學白板、企業電腦、辦公室會議媒介，並搭載2MP Webcam攝影機和立體聲揚聲器，也使其非常適合虛擬會議時使用，讓用戶零失誤隨心所欲地更直覺完成工作任務。

LIVA G24-MH610擁有2組 USB 3.2 Gen 1x1、2組USB 3.2 Gen 2x1、2組USB 2.0、1組COM Port、讀卡機卡槽，充足的I/O連接埠，方便依照企業需求進行延伸使用，如：POS機、條碼機、各式打印機等，多元使用在各種零售場域，還內建一組Gigabit LAN有線網路及可支援Wi-Fi 6無線網路，提供更高速的上網體驗，並配置HDMI 2.0和VGA雙輸出顯示，最高可支援外接兩組顯示器，三組螢幕讓工作更加便利。