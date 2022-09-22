儘管美國和歐洲央行大步追趕通膨的腳步尚未停歇，但周三巴西央行宣布維持基準利率不變，宣告其連續升息12次的超激進緊縮周期按下暫停鍵，此決議符合市場預期。

該央行決策委員會Copom周三以7票對2票，通過其基準利率Selic按兵不動，仍為13.75%。

受調降燃料與能源稅影響，巴西8月份的消費者物價指數（CPI）連續第2個月回落，是促成央行決定暫停升息的主要原因。

此舉意味著，當其他許多央行最近才開始升息之際，巴西央行可能率先結束這個將其Selic利率從2021年3月創下歷史低點的2%一路拉升、堪稱全球最激進的升息周期。

在巴西央行公布決議之前，美國聯準會宣布連續第三次升息75個基點，並表明今年將還將繼續升息。

不過，Copom的表決結果顯示決策官員的看法並不一致，有兩票支持升息1碼，突顯出對於通膨的擔憂仍然存在，畢竟巴西的通膨率在數個月前才剛創下近20年來新高。

該央行決策聲明中表示，Copom強調未來的貨幣政策舉措仍可以調整，如果平抑通膨（disinflation）的進展未如預期，委員會將毫不猶豫恢復緊縮周期。

Banco Fator首席經濟學家Jose Francisco Goncalves表示，儘管大多數決策委員投票支持維持利率不變，但其聲明為恢復升息敞開大門，釋出了該央行對物價壓力仍然保持警惕的明確訊息，「這樣的鷹派訊息在某種程度上取代了我們所預期的升息25個基點」。

Goncalves在給客戶的報告中預測利率要到2023年第四季才會開始下降，而巴西的債息曲線應該會在周四做出反應。

其他人則預期巴西央行不會等到那麼晚才放寬政策，包括該國經濟部長Paulo Guedes，他預測央行會在2023年初就降息。

但值得注意的是，Copom委員最近在公開發言中都採取較為嚴厲的語氣，並強調現在就開始討論降息仍為時過早，因為對抗通膨的戰爭尚未結束。

此外，根據周三的會議聲明，Copom對今年的通膨預測從上月的6.8%下修至5.8%，仍遠高於其設定的3.5%（加減1.5個百分點）目標。2023年的通膨預測維持不變，為4.6%。2024年的通膨預測從上個月預估的2.7%上修至2.8%，而央行設定的目標為3%。