消息面：

1.美國8月成屋銷售年利率與7月相比下跌0.4%，與2021年同期相比更是大減約20%，故總數只剩下480萬戶，創2020年5月以來新低。美國8月成屋銷售已是連續第7個月趨緩，因房貸利率大增加上房價大漲，導致買氣急凍。

2.紐約期金曾上探1696.65美元，收漲4.6美元或0.3%，每盎斯為1675.7美元。現貨金一度來到1689.5美元，收漲0.53%，每盎斯為1673.7美元。分析師認為，聯準會已偏向升息的鷹派，經濟前景堪慮下，資金流向黃金避險，只要買氣回籠，下一步將上看1740美元。

3.聯準會再度升息3碼助攻下，美元匯價繼續上衝，盤中曾漲至111.63點，又創20年新高，最後收110.97點，漲0.7%。匯銀人士指出，美元指數趨勢向上沒變，但不太可能大幅上揚，因為目前已處於高檔，且聯準會加升息幅度也與預估一樣沒有意外。

4.在憂心景氣前景下，原油需求不振，國際油價走低，創下近兩周低點。紐約期油收跌1美元或1.19%，每桶為82.94美元，創9月7日以來最低。倫敦布蘭特期油收跌79美分或0.87%，每桶為89.83美元，也是9月8日以來最低。

5.每枚比特幣可兌換18,430.53美元，下跌2.78%，暫時失守1萬9千美元大關。