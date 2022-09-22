烏克蘭總統澤倫斯基今天告訴聯合國，俄羅斯對烏克蘭犯下侵略罪行，烏方要求「公正懲罰」；他也希望取消俄羅斯在聯合國安全理事會的否決權。

綜合路透社和法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在預錄的聯合國大會視訊演說中表示，烏克蘭為建立長久和平，制定了一套5項要點計畫，但不接受烏克蘭應採中立立場的任何建議。

澤倫斯基排除其他和平提案，只能由烏克蘭自己提出。

他說，這5項和平條件沒有商量餘地，包括懲罰俄羅斯的侵略行為、恢復烏克蘭安全、領土完整和安全保證等。

穿著標誌性卡其色T恤的澤倫斯基告訴聯合國大會：「這是我們和平方案的第一個條件。全面性的條件：懲罰。」

「懲罰侵略罪行。懲罰侵犯邊界和領土完整。在恢復國際公認的邊界前，必須施以懲罰。」

但他也說，「中立」不在烏克蘭的和平方案之列，「當人類價值及和平遭受攻擊時，論及中立的人別有用意」。

澤倫斯基演說結束後，聯合國大會許多代表起立鼓掌，俄羅斯代表則坐在座位上未起身。

烏克蘭憲法納入加入北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）的目標。俄羅斯今年2月入侵烏克蘭之前就曾表示，烏克蘭加入北約是不能跨越的「紅線」。

澤倫斯基說，「不以烏克蘭和平方案為基礎，就不會有和解」，「俄羅斯愈採取恐怖作為，全世界就愈不可能願意與他們為伍。」

烏克蘭和西方盟友指控俄軍占領烏國多地時犯下戰爭罪。俄羅斯則予以否認，聲稱未針對平民發起攻擊。

法新社提到，澤倫斯基除了呼籲聯合國懲罰俄羅斯之外，也要求成立特別法庭和賠償基金，並取消俄羅斯在聯合國安理會的否決權。

他說，俄羅斯違反了聯合國的原則，應成立特別法庭，審理俄羅斯「對我國犯下的侵略罪行」，確保俄國負起應有的責任，並成立基金來賠償烏克蘭人在戰事中蒙受的損失。（譯者：徐睿承、曾依璇/核稿：曾依璇）1110922