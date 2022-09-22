高雄市一名12歲男童小興（化名）自去年11月轉學後就沒有到學校報到和上課，經學校家訪也未遇過小興及其家人，全家下落不明，校方依規定通報警政中輟系統，經查得知小興父母在去年10月被通緝，父母親為躲避警方查緝，便居無定所地帶著小興到處藏匿，警方循線埋伏，將小興父母逮捕歸案，而小興則由祖父母帶回協助入學。

社會局介入關懷輔導。(高雄市少年隊提供)

據了解，高雄市少年隊接獲轄區一所國小學校校安通報，表示12歲男童小興，自去年11月轉學至該校後就沒有到校報到及上課，經學校至戶籍地家訪也未遇過小興及其家人，全家下落不明。

校方依規定通報警政中輟系統，員警在得知後立即啟動調查，查訪過程得知蕭興父母於110年10月即因未到案而遭台南地檢署通緝在案，父母親為躲避警方查緝，便居無定所地帶著小興到處藏匿，也因此而耽誤小興的就學。

少年隊歷經多次查訪小興親友所得情資，並調閱相關資料，掌握小興父母可能出入處所，在比對多處交叉路口之上百支監視器畫面系統，終於在今年9月上旬發現小興父親蹤影，警方立即調派專案人力，在不動聲色下埋伏等待，順利在開學初尋獲小興，同時緝獲遭通緝之父母。

小興父母表示，因擔心入監後無人照顧小興，才於通緝期間以3-6個月不等，以短期承租套房方式躲避警方查緝，期間皆是以撿拾回收變賣及透過網路販售二手手機維生，平日更以騎乘自行車或搭乘公車方式躲避警方攔查。

警方表示，進入小興一家藏匿之租屋處時，發現小興在長達1年多時間被迫與父母到處躲藏，在租屋處不曾外出，長期整日關在家中未出門接觸人群，顯得有點陌生害怕，後續將交由社會局介入關懷輔導及通知小興祖父母帶回協助入學。

小興一家藏匿租屋處。(高雄市少年隊提供)