瑞士咖啡品牌Nespresso周年慶，首波自9月22日起祭出全系列咖啡機優惠3,300元起，並同步打造多款配件與咖啡膠囊訂製禮盒，搭配Original與Vertuo系列指定咖啡機型69折起。為了滿足更多族群對於咖啡品飲的需求，Nespresso周年慶帶來多重限定優惠。

Nespresso 2022年周年慶9月22日起正式起跑，首波帶來全系列咖啡機型優惠，輕巧簡約的Essenza Mini是許多咖啡入門者首選機種，週年慶期間3,300元就可購得，入手無負擔。此外，針對周年慶限量訂製的組合是每年Nespresso愛好者引頸企盼的驚喜，今年以指定色系Pixie咖啡機（鈦金/亮紅），搭配品味經典12條咖啡膠囊禮盒，可搭配選擇透視咖啡漸層的View Cappuccino杯盤組或絕美膠囊展示盒，4款限定組合優惠價6,750元。

Nespresso Vertuo新系列上市以來廣受消費者好評，以獨家條碼識別技術與CentrifusionTM高速離心力萃取，搭配每顆膠囊獨有的完美萃取參數，樹立美式咖啡新標竿。首度加入周年慶戰局，便以新色咖啡機成為迷人焦點。

Vertuo Next咖啡機以定量直覺的操作受到青睞，推出兩款新色：清新明亮的薄荷綠及穩重成熟的深邃藍，極具質感的色彩搭配Vertuo Next簡約洗練的造型，秋意漸濃的時分，也帶給感官全新體驗。Vertuo 系列針對周年慶也有限定優惠組合，購買Vertuo Next咖啡機（薄荷綠／迷霧黑）搭配晨間美式50顆組咖啡膠囊及Nomad冷熱飲隨行杯-湖水綠組合售價9,500元。

配合Nespresso極致品味，周年慶推出居家品飲的全新Barista Cappuccino杯組，擁有185ml、270ml及385ml 3種杯量選。Nespresso Nomad系列隨行杯是通勤族必備單品，無論是Travel Mug隨行咖啡杯或是專屬冰飲的Bottle冰夏隨行咖啡杯，雙雙推出加大容量新品，一解咖啡迷的癮；隨行咖啡杯更帶來拿鐵棕新色，無疑為喜愛低調色彩的你帶來最好選擇。