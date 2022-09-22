蔡英文總統近來因綠營側翼抹紅慈濟基金會為中共同路人，花東震災後，又未在防災會議上與花東地方政府視訊，引發輿論批評，而她昨(21)日赴花東勘災，特別拜會慈濟靜思精舍，尊稱證嚴法師為上人，感恩慈濟投入地震救災。民進黨前立委沈富雄今(22日)在廣播節目中對此分析，沒有講半句話有關疫苗，但「沒有講的才是重點」。

蔡英文昨在臉書談到，她跟上人說，感恩慈濟投入這次地震的救災。很多慈濟的師兄師姐、醫護人員，在第一時間都自動自發，前往災區協助，提供了很多民眾在物資、熱食和心靈上的協助。每當台灣遇到困難的時候都有慈濟。在危機災難之際，誠意和善念對於人心的撫慰很重要。感恩許多慈濟人，也希望在救災的合作上，中央地方、政府民間持續共同努力，讓國家更有韌性。

沈富雄今接受《POP撞新聞》專訪時談到，蔡英文現在流失大部份是年輕人，但慈濟人、董事等等要角其實不年輕，「覺得她跟證嚴法師見面半小時，是感謝對這次災情的援助，還有撫慰人心，沒有講半句話有關疫苗，但我認為『沒有講的才是重點』」。

慈濟這次因疫苗話題受到傷害，不少慈濟人也感到受傷，沈富雄認為，蔡英文「補破網」主要是想補這一點，也就是「對於慈濟的傷害」，蔡總統出來稍微「補」一下、不要把帳通通算在民進黨頭上。但外界最闗注的是政府當初有無擋疫苗？蔡英文見了上人後對外卻未就此說任何話，因此沈富雄認為，重點沒提到。