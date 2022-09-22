美國參議院外交委員會上周通過《台灣政策法》，然而美國期中選舉在即，且本屆國會將於明年一月任滿。涉外人士坦言，《台灣政策法》恐來不及完成立法程序，不過攸關台灣安全的軍事相關條文，有望以修正案的方式納入《國防授權法》包裹通過。

美國參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez）四月訪台後，對於台灣的需求更加暸解，六月即領銜提出《台灣政策法》。據悉，在正式提出法案前，相關幕僚即告知我方，由於國會10月就休會、11月要選舉，因此法案不太可能完成立法程序，然而孟南德茲還是希望提出法案以表明支持台灣的立場。

《台灣政策法》堪稱旗艦型友台法案，內容包羅萬象，因此不僅是參院外交委員會要審查，軍事委員會、財政委員會也可能要審查，同理，到了眾院也是要經過三個委員會審查。涉外人士說明，就立法技術而言，就算是從本屆國會任期一開始就提出法案，兩年的時間要審查完的難度都非常高！

涉外人士強調，參院幕僚已經告知我方，會將最急迫的安全相關議題和《國防授權法》結合，以修正案方式提出並通過。他指出，目前國會多數的法案都沒辦法確保會在年底前通過，唯有《國防授權法》在過去60多年來都是在該年的年底前通過。

對於美國行政部門在參院外委會審議法案前，公開表達對部分條文內容的擔憂，被視為「反遊說」之舉，涉外人士表示，法案提出後行政部門積極跟國會溝通，過程中確實也在討論怎麼樣做才能最有效幫助台灣，事實上，美國行政部門與國會的立場都是支持台灣的。