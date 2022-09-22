大陸藝人Angelababy（楊穎）自今年初宣布與男星黃曉明結束7年婚姻後便積極投入工作中，即使不久前再度被人公開私下哈菸的模樣，仍不敵她的高人氣。而近日受邀出席時尚品牌活動的她，在場邊遇到南韓女神Jessica（鄭秀妍）時，竟瞬間露出小粉絲的嬌羞模樣，兩人可愛的互動也全被拍了下來。

過去曾是南韓女子天團「少女時代」成員之一的Jessica，多年來憑著甜美臉蛋與嘹亮的歌聲獲得大批海內外粉絲的喜愛，近期又在大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》中展現堅強的舞台實力，使她人氣再度飆升，甚至又接下《樂隊的海邊》、《聲聲如夏花》兩部大陸綜藝節目，事業重心逐漸朝向大陸發展。而近日也受邀出席品牌時尚活動的她，因旁邊正巧坐著Angelababy，兩人便開始自然地聊了起來，完全忽視台上的走秀。

過程中，Angelababy甚至露出粉絲的嬌羞表情，並拿出手機想與Jessica交換聯絡方式，起初不善於使用微信的Jessica，對於如何加好友感到遲疑，Angelababy看到後隨即伸手幫她按手機，甚至比手畫腳向她說明如何加好友較快，友好互動的模樣也被人拍了下來公開在網路上，而網友看到照片也紛紛笑稱：「這就是在互加好友，熟悉的掃一掃」、「這是什麼神仙組合」、「雖然語言不通但互動良好」、「她倆的互動真可愛」，意外引發話題。

事實上，Angelababy的粉絲也提到，兩人過去因在多場活動中都有遇到過，因此彼此也算是認識的狀態但不到熟識，Jessica創立微博帳號時人在日本的Angelababy也立即加她關注，只是沒加微信。而過去Jessica受訪被問到最喜歡哪位大陸女星時，她也曾回答是Angelababy，如今兩人正式交換好友訊息，也讓粉絲們興奮不已，期待兩人有機會同場演出。

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