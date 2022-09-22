伴隨疫情趨緩，在疫情期間延後婚期的準新人們紛紛洽詢下半年與明年檔期。從以往詢問度高的30桌起訂，現下降至10～15桌左右。主要以細節、儀式與現場氛圍安排更加精緻的婚禮型態，邀請的賓客也以親人與少數好友為主，因此小桌數方案特別搶手。為搶攻一年800億的婚宴商機，台中裕元花園酒店攜手新娘物語旗下的成家婚顧，推出一站式專屬精緻婚禮服務。從流程規劃、推薦喜餅、婚紗及專業結婚禮俗解惑等，幫新人省去來回比價的時間，更輕鬆優雅迎接完美婚禮。

擁有米其林主廚團隊的法式佳餚、精緻高檔的挑高隱密用餐空間、諾大的酒吧牆、戶外綠意盎然的景色與市區美景，讓原本就深受政商名流喜愛的映景觀餐廳，在疫情後成了許多新人的屬意場地。曾在此舉辦新人表示，在這裡舉辦包場私人婚禮，從戶外證婚、新娘梳化休息室、迎賓派對、餐點的水準與細膩的服務團隊，都令人相當滿意。

西式婚禮的用餐模式較能能擺脫傳統婚宴的沉重感。(圖/業者提供)

自2022年9月起，裕元花園酒店攜手擁有數千家優質婚禮廠商資訊、及無數好評推薦的新娘物語旗下成家婚顧團隊合作，推出獨家燦映婚禮專案，採個人套餐服務，每位NT$3,699元+10%起，保證50位，即可享有精緻法式套餐、半自助式迎賓酒會、新娘休息室、婚禮小管家與訂房優惠；額外加價NT$10,000元享有成家婚顧團隊服務與當日婚禮主持，幫助準新人們解決婚禮大小事，能無後顧之憂地完成人生大事。

【裕元花園酒店 Windsor Hotel Taichung】

台中市西屯區台灣大道四段610號

TEL：04-2465-5660 FAX：04-2462-8229