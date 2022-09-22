嘉義縣布袋商港北堤開放釣魚區今凌晨2點多發生群眾鬥毆事件，27歲李姓男子聲稱疑似是騎改裝機車聲音太大聲，遭1輛白色自小客尾隨，進入港區後就被包圍嗆聲，5、6個人持刀械砍殺他，警方獲報抵達，行凶嫌犯早已不知去向，目前已調閱路口監視器追查嫌犯下落，釐清案情。

高雄港務警察總隊布袋港中隊指出，今清晨2點47分獲報北堤釣魚區有人被打，到場只看到被害人李姓男子，背部、左手有明顯刀傷，被害人聲稱他要到港區釣魚，可能是機車改裝聲音太大聲，半路就被一輛白色自小客車鎖定，該車一路尾隨他到釣魚區後，有6個年輕人持器械下刀，雙方發生口角後，對方隨即對他一陣猛打、亂砍，隨後上車逃逸無蹤。

由於現場沒有其他釣客，加上時間已晚，現場也只有傷者和隨後趕到的被害人女友，未遺留任何犯案工具，警方不排除雙方可能早有嫌隙，進而衍生出持刀圍砍事件，至於傷者送嘉義長庚醫院救治，經手術縫合傷口後，已轉入一般病房治療，無生命危險。