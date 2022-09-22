中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日透露，入境檢疫「0＋7」實施會在10月15日以前，消息一出終於讓旅遊業鬆口氣，呼籲每周入境限額、禁團令等應一併放寬。

王必勝今早接受廣播節目專訪時指出，今天會宣布一個較大幅度的邊境鬆綁措施，包括入境檢疫0＋7、開放外籍人士觀光入境等。

旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，觀光業歷經3年疫情，能慢慢恢復正常運作是一個好消息，至於開放3＋4到0＋7，仍有相關配套措施應該逐一落實，例如每周入境旅客人數上限應該增加，現階段3＋4政策已經常常航班客滿，0＋7開放後航班勢必會嚴重不足。

此外，禁團令也應該一併解除，以方便旅行業者接待入境團體以及組團出國，加強國際行銷爭取更多的旅客來台。李奇嶽也建議，台灣應比照日本推出針對新冠肺炎的旅遊健康保險，提供旅行業者以及一般旅客，在入出境旅行途中遇到確診時能夠有保險可以安心旅遊。