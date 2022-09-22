光田醫院復健師朱儀庭，指導示範橋式動作。（光田醫院提供）

45歲美魔女愛做重訓子宮脫垂 人工網膜子宮懸吊術把子宮「扶起來」

台中市一名45歲的劉姓美魔女，生完二胎後至今依然保持曼妙身材，平日勤上健身房運動、做重訓，身材保養得宜。光田醫院婦產部醫師温亭虹說，她日前因下腹部感到腫脹不適且有頻尿困擾就醫，發現是子宮脫垂造成腹部腫脹與頻尿，經以「人工網膜子宮膀胱懸吊術」（TRANSVAGINAL MESH，簡稱TVM），改善子宮脫垂問題。

温亭虹指出，近年不少女性喜歡上健身房做重訓，想要練出「馬甲線」、「六塊肌」，使腹部長期處在高壓狀態使女性骨盆腔各個器官；如子宮、膀胱等脫垂機率升高。以往女性子宮脫垂都常見年紀較大的老阿嬤，或長年做粗重工作的勞動女性身上，現在因女性常做重訓導致年過40，熱愛重訓女性，易有子宮脫垂現象。

温亭虹說，子宮脫垂是女性常見的婦科疾病，指的是女性骨盆腔肌群和韌帶因為鬆馳、老化，使得骨盆腔的器官失去支撐而逐漸往下墜，當壓迫到膀胱或直腸就會出現頻尿或便祕的問題。「像這位劉小姐子宮頸就下垂至陰道口，屬於第三期的子宮脫垂患者，子宮壓迫到膀胱造成頻尿。」

原本劉小姐因沒有生育考量，曾詢問醫師若移除子宮是否一勞永逸？但温亭虹認為，根據目前泌尿科與婦科相關研究指出，移除子宮對於治療子宮脫垂問題幫助不大。因骨盆腔不只有子宮，還有膀胱、直腸，許多患者移除子宮後，膀胱、直腸還是跟著滑脫出來，骨盆腔肌群一旦鬆弛，就不可逆轉。

温亭虹建議，輕微子宮脫垂若不影響生活，可靠運動防止症狀惡化；如凱格爾運動或瑜珈中的「橋式」，都是能訓練骨盆腔肌群的動作，並減少搬重物、激烈運動的次數，就能讓脫垂的症狀不再加劇。當患者子宮脫垂到陰道口就需要手術治療，目前「人工網膜子宮膀胱懸吊術」是最能一勞永逸的方式。

温亭虹強調，脫垂的主因是因為骨盆腔肌群鬆弛，導致子宮、膀胱等器官沒有支撐力，「人工網膜子宮膀胱懸吊術」，可將子宮或膀胱等器官「扶起來」而不下墜，解決脫垂及改善頻尿或便祕等問題。