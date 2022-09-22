美國鷹式升息，台股加權指數22日跳空開低在14,325.67點，權王台積電（2330）開低在462元，跌破470元關卡，壓抑大盤向下，大型電子權值股走勢疲弱，盤面上僅生技、觀光類股逆勢向上，台股早盤賣壓沈重，指數大跌逾200點。

聯準會（Fed）升息三碼並明顯調高利率展望、主席鮑爾坦承經濟軟著陸機率降低後，美國四大指數上下激烈震盪，於收盤前30分鐘全面下挫。

道瓊工業平均指數9月21日終場下跌1.47％（522.45點）、收30,183.78點，創6月17日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌1.79％（204.86點）、收11,220.19點。費城半導體指數下跌0.97％（24.54點）、收2,514.96點

元富投顧指出，未來最大風險在美股，台股短線隨勢應對，但現階段心態「靜待落底，短線觀望，不要躁進」，投資人等待最佳買點再出手。

國際三大利空懸而未決，持續干擾全球金融市場，一是居高不下的通膨、二是俄烏戰爭時間拉長、三是中國大陸堅持採用動態清零政策。全球經濟面臨停滯性風險增加，央行政策陷入兩難，進而影響國際金融市場大幅震盪，美科技股反彈無力，台股破底風險未除。

美國聯準會面臨通膨，貨幣政策不確定高，投資人恐慌情緒不退、VIX指數維持27附近高位，市場大幅波動呈常態。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數來到110附近，但在93～95區間已打出底部型態，中期越墊越高相對強勢。