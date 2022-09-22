醉男騷擾外送員狂追路人遭警噴辣椒水 「深溝妹」嗲求：別噴別噴（戴志揚翻攝）

一名林姓男子與女性友人20日凌晨喝完酒後失控，一路跌跌撞撞在路上大搖大擺亂跑，而且見到外送員經過還騷擾外送員，甚至還一路追逐路人，警方獲報到場後，林男仍大吼大叫行為失序，警方立刻實施噴辣椒水制伏，但林男身旁的爆乳深溝女友人，卻不斷向員警求情哀叫「別噴啦，別噴啦」，但警方不予理會，仍朝林男臉上噴辣椒水制伏，帶回派出所進行管束，結束一場街頭鬧劇。

根據臺中市政府警察局第六分局於9月20日0時許獲報，臺中市西屯區西屯路2段上有酒後鬧事，立即派遣西屯所員警到場制止以防肇生事端，將酒後失控之男子帶回派出所管束，待其清醒後交由女友陪同返家。

據了解，林姓男子（72年次）與其女友一同飲酒，林男因不勝酒力，有酒後失序行為，經員警勸阻返家無效，且仍持續出現脫序行為，警方使用辣椒水制止林男失控之行為，並壓制上銬帶返所實施保護管束，避免危害其他民眾，待男子恢復理智後，由女朋友陪同乘坐計程車返家。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。