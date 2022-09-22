費城人昨日與藍鳥的跨聯盟比賽，最終形成一場打擊大戰，主場坐鎮的費城人9局落後7分的情況下開始餘興節目，推派捕手史塔伯斯(Garrett Stubbs)登板，也一如多數球迷預期，史塔伯斯以不到40英哩(約64.3公里)的小便球對付打者，沒想到打者沒有辦法掌握住，史塔伯斯此時開始動真格，催出了高達83.8英哩(約134.8公里)速球，這驚人的速差讓打者無法適應，最終史塔伯斯成功拿下生涯首次奪三振。

昨日比賽攻下11分，顯然這分數並不夠費城人投手花，藍鳥打線更加兇猛，該場打出21支安打狂得18分，早早決定了比賽勝負，因此費城人不願再浪費投手戰力，9局上1出局後選擇派出史塔伯斯登板消化局數，他一上來先讓塔皮亞(Raimel Tapia)擊出一壘方向滾地球出局，接著面對本季擁有2成60打擊率、13轟的強打捕手簡森(Danny Jansen)。

史塔伯斯接連投出小便球，簡森顯得有些招架不住，擊出2顆界外飛球，取得2好1壞球數的史塔伯斯，此時將球速提升上來，投出83.8英哩的偏低速球，這球速雖然對於看慣火球的打者來說沒什麼，不過簡森面對突然其來的速球反應不及，揮棒落空遭到三振出局，以史塔伯斯投出最後1顆小便球的36.9英哩(約59.3公里)球速為基準，與他投出速球的速差來到46.9英哩，大約有著75.5公里的驚人速差，完全戲耍了打者一番。

Catcher Danny Jansen faces Catcher Garrett Stubbs... an at-bat. 😂 pic.twitter.com/ioXy2FPa4e — Tim and Friends (@timandfriends) September 21, 2022

費城人最終以11：18敗北，外卡暫居第3的他們吞下5連敗後，距離釀酒人僅有2場勝差，以費城人近期不穩狀況，稍有不慎將會讓季後賽門票飛走。