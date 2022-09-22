台中市海線社區大學積極投入海線宗廟文史文化紀錄行列中，完善海線地方宗廟史誌。（台中市政府提供）

台灣海線沿岸因早期先民千里迢迢渡海來台，過程驚險、環境險惡，留下許多沿岸特色宗廟文史文化。隨著時空變遷許多珍貴文史資料及獨特文化出現斷層。教育局指出，台中市海線社區大學及在地文史學者蔡振名老師觀察到此現象，積極投入海線宗廟文史文化紀錄行列中，完善海線地方宗廟史誌。

教育局長楊振昇表示，海線社區大學為避免文化斷層再次出現，同時希望將海線特色文化向外傳播，結合教育局全力推動雙語化教育，以海線獨有的宗廟文化，並整合社大自有的英語、日語、藝術及文史等師資，共同推動英語文史導覽小尖兵培訓營。

海線社區大學並推出海線第一冊中、英、日三語兒童導覽繪本，加強兒童英語能力，揉合在地學，讓在地小朋友了解家鄉地方的文史，並能夠用英語向外國旅客介紹自己家鄉的特色景點及美食小吃。參與的小朋友說，學到男神和女神是用不同的單詞，蠻有趣的，可以學到學校不會教的事情。

參與第一梯次英語文史導覽小尖兵培訓的家長分享，課程非常有意義，小朋友從小學習廟宇文化信仰，有助於提升小朋友了解台灣傳統文化信仰及傳統建築特色，社大此次將英語結合在地特色文化，可以讓小朋友更融入學習，提升口說能力。小朋友對於可學習用不同語言導覽在地廟宇文化，紛紛表示相當新奇。

「文化是一個民族的命脈！」教育局指出，海線社區大學推動宗廟文史文化紀錄，不僅將台灣珍貴的傳統文史及文化保存、保留並融入新世代，更希冀新世代青少年了解在地的文化特色的同時，能發揮自身創意及想像讓文化永續，讓薪火得以代代相承！