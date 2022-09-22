有「最美性學博士」稱號的許藍方，去年被控與已婚的醫師康鈞尉外遇，許否認並反指康騷擾，康妻劉友臻發聲明指「對方(許藍方)半夜傳給先生的私密照片」，讓許藍方不滿，認為只是單純的自拍照，卻被媒體報導成裸身照，控告劉女爆料給記者涉嫌妨害名譽，台北地檢署偵辦後，今依罪嫌不足，將劉女不起訴，至於許女控告媒體妨害名譽部分仍偵辦中。

許藍方是遭一名自稱劉女閨密向媒體爆料，與已婚學長康男發生不倫戀，還傳訊息給男方表示「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等。

事後劉女發表聲明，「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話、不經意看到社群媒體跳出的影片畫面，皆讓我輾轉反側，夜不成眠，對我的精神造成極大的傷害，不得已只好委託律師對其提出訴訟。」

許藍方否認與康男不倫，遭劉女提告求償300萬元，台北地院7月已判許要賠償50萬元，許女已提起上訴。許女在民事訴訟期間，反控劉女故意向媒體爆料，讓媒體寫她傳送「裸身照」給康，又聲明說她傳送「私密照」，其實她只是傳「自拍照」。

檢方調查勘驗許與康的手機，發現有許多女子照片，其中穿著較火辣的並非是許，不過，依據雙方對話內容，許女曾傳了1張穿著背心斜躺床上的照片給康，並傳送文字「晚安寶貝」。

檢方認為，依據許、康2人的對話，劉女聲明「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話」並無太多出入，另媒體證稱報導使用「裸身」並非劉女所述，是記者看完照片後自行撰文，認為罪嫌不足，今不起訴劉女。