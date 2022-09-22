近日驚爆許仁杰疑似跟同劇組的演員謝京穎假戲真做，甚至爆出在謝京穎住家待上9小時之久，導致3年婚姻觸礁，兩人過去在社群中曖昧的互動與回應也被挖出，上個月的情人節謝京穎還跟許仁杰拍影片做出嘟嘴、敲胸的甜蜜動作，讓網友忍不住開酸：「希望不是另一組謝忻和阿翔。」

謝京穎和許仁杰雖然否認兩人的緋聞，但他們過去在社群中頻繁的互動，已經引起外界的注意，8月初情人節時兩人還拍一段「情人節快樂」的影片，由許仁杰掌鏡，謝京穎開心地一下眨眼、一下嘟嘴，輕敲許仁杰的胸部。

而且在8月11日她又發文許仁杰在戲中擁抱她的照片，曖昧寫下：「在乎你的人永遠比你更主動，他會讓你每時每刻清楚感受到他對你的愛，他不會辜負你的真誠。」她還提到原本害怕會失望，害怕被冷落，怕給的愛得不到期許的回應，「但因為珍惜，要把你放在心中最重要的位置，願你能在對的時間遇到對的人。」

雖然兩則貼文都有在底下標記「黃金歲月」、「昇琪CP」表明為細宣傳，但這些不免令人聯想，「會不會太明顯」、「現在看都覺得誇張」、「希望不是另一組謝忻阿翔」。事後謝京穎則在臉書澄清「跟仁杰哥就是工作上的互動，在社群上的PO文都是針對劇情的鋪陳」。