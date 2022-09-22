新冠疫情肆虐全球2年多，不少國家已開放邊境，前台大感染科醫師、日本旅遊達人林氏璧分享，日本很有可能會在10月開放「免簽自由行」，而今天指揮中心也宣布最慢10月15日推動入境檢疫「0+7」，因此，台人若想去日本自由行，然後回來不用隔離，最快10月下旬就可以了。消息引起網友關注。

林氏璧今在臉書上整理「日本觀光入境最新規定」，目前台人入境日本只要打過日本認證的3劑疫苗就免篩檢和隔離，但若沒有打滿3劑或打的疫苗廠牌不是日本認證的，入境則須提供出國前72小時內的PCR陰性證明。而目前日本認可的疫苗廠牌分別是BNT、AZ、莫德納、嬌生（1劑視為兩劑）、Novavax和Covaxin（印度的滅活疫苗），這六款廠牌混打也可以。

林氏璧表示，日本自9月7日起開放「類自由行」，雖不用導遊同行，但仍須透過日本旅行社預定行程，並要有日本當地的企業或團體替入境者到入國者健康確認中心（ERFS）申請受付濟証，才能夠申請相關簽證前往。而目前申請受付濟証的費用不一，有聽過數百元的，也有聽過上千元的。

林氏璧指出，日本首相岸田文雄可能在這2天會宣布10月開放「免簽自由行」，而目前台灣入境檢疫規定仍是「3+4」，但中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今早已說，今天稍晚會公布國門開放間，最晚10月15日前上路。因此簡單來說，台灣人要去日本免簽自由行，然後返國不用被關起來隔離，可能在10月下旬就可實現。

貼文引起網友熱烈討論，不少民眾歡呼說，終於快要看到盡頭，好想飛出國玩了；不過，也有網友苦惱地說，如果是打高端的人怎麼辦？去日本還是要準備PCR證明嗎？真的想哭，對此，有網友則說，最近已經開放部分族群開打第四劑，如果當初只是第一劑選打高端，趕快去打第四劑，這樣應該也符合日本的入境免篩免隔離規定。