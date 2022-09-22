據勞動部公告，我國至今有1000多家「私立就業服務機構」（仲介），其中多數為營利仲介，繼中華民國農會及桃園市群眾協會成立非營利仲介後，台灣外籍工作者發展協會近日也核准成立非營利仲介，除了提供移工仲介服務外，更要提供專業的職業訓練。

台灣外籍工作者發展協會成立於2013年，針對在台灣外籍的移民、工作者及學生提供勞動法令、工作相關職能教育訓練、就業媒合及其多元資訊等全人關懷服務，提升其社會融入、生活適應能力，藉以保障移民工勞動權益及能力發展、並促進勞雇和諧關係。

台灣外籍工作者發展協會常務理事徐瑞希表示，台灣外籍工作者發展協會也通過勞動部人才發展品質管理系統TTQS認證，為第一個針對外籍工作者提供職能專業教育的NGO，想成立非營利仲介的原因除了希望能夠協助台灣的移工之外，更希望把職業訓練融入在就業服務之中，提高移工的工作品質及工作能力。

徐瑞希說，初期希望以期滿續聘、期滿轉聘等國內媒合及中階技術人力的轉換為主，預計待明年再啟動國外引進，也希望不要讓移工在國外就要負擔過高的仲介費外，期待能協助國內弱勢僱主找到合適的照顧人力。

依私立就業服務機構收費項目及金額標準，非營利仲介仍可向外國人及雇主收取登記費及介紹費及服務費，但不得超過營利仲介標準的8成。