9月18日台東池上規模6.8強震，今（22）日已是第5天，台鐵表示今日起花蓮=鳳林、富里=台東之間搶通，火車恢復行駛；公路接駁（類火車）仍持續辦理。

台鐵說明，昨日至晚上22時30分，類火車上、下行合計開行137班次，接駁1673人次。台鐵並表示為方便旅客搭乘0952 花蓮=玉里、0953 玉里=台東，公路接駁昨起從1小時1班改為30分鐘1班，另21日起加開0951 花蓮=台東直達車。台鐵將視現場疏運情況機動加開班次，縮短旅客等候時間。

另花蓮=鳳林間每日6：00至23：05間復駛原有對號列車8列次（鳳林止2列次、壽豐止4列次及志學止2列次）及區間車1列次（鳳林止），另增開花蓮=鳳林間區間車29列次，總計開行38列次，平均班距約50分鐘；富里=台東間每日6：00至21：00間增開區間車32列次，班距60分鐘。

搶修情形，至今日08：00止玉里=東里間軌道挫屈已修復，惟電車線桿斷約40支，需待橋梁復舊後持續搶修；東里=東竹間3處軌道挫屈，2處已修復、1處持續搶修中；橋梁部分，新萬里溪橋、樂樂溪橋P62至P69橋墩、新秀姑巒溪橋待下周二（27日）專業顧問公司提出安全評估報告，再擬定搶修計畫。