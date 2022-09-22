目前正在紐約的日本首相岸田文雄宣布，10月起將進一步放寬邊境措施。

日媒月中報導，日本政府最快10月會開放自由行散客入境觀光。日本TBS電視台今（22）日報導，目前正在紐約的日本首相岸田文雄宣布，10月起將進一步放寬邊境措施，他說9月起入境日本不再需要出示陰性證明，「從下個月起我們將進一步放寬邊境措施。」

報導指出，岸田文雄是在紐約一場向政界、商界及食品相關企業宣傳日本食品的活動上發表上述聲明。

報導指出，目前日本政府正在朝取消入境人數上限、開放自由行、短期入境免簽等方向調整，預計10月起實施。先前日媒引述日本官員指出，日本目標秋天取消每日5萬人入境上限，開放自由行及散客直接預訂機票和住宿，不必透過旅行社安排旅館及機票，部分國家或地區的旅遊簽證也將能豁免。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，日本內閣官房長官松野博一12日在記者會上表示，日本政府試圖在避免感染及鼓勵經濟活動之間取得平衡，最終決定將取決於9月、10月的新冠確診人數。