一名人妻在臉書分享，婚前與丈夫討論好不辦婚禮省錢，但公婆卻豪氣喊話會包辦婚禮費用，買房幫忙出頭期等，豈料一切成噩夢開端，舉凡婚紗攝影、新娘秘書與金飾費用全都他們出，買新房的承諾也降等成翻修現有舊公寓，讓她超無奈。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱與丈夫愛情長跑14年結婚，兩人說好登記結婚不辦婚禮，希望能省點開銷，但公婆堅持要辦婚禮，喊話會包辦婚禮費用，他們只需要收紅包錢，同時大方表示自己會幫忙出新婚房的頭期款。

人妻說，當時不願辜負長輩心意便答應，豈料一切竟成噩夢開端，婚禮部分，她與丈夫自行負擔婚紗攝影費用，但其餘零碎的新娘秘書、喜餅與訂婚金飾等費用，也默默變成他們支付。

新房部分，人妻說，婆婆看到房價高便推遲買房的計畫，改口要替他們翻修婚前住的娘家舊公寓，翻修範圍為浴室與更新家電，但浴室翻修工程倉促，婆婆未告知就直接請師傅敲掉浴室，工程卻遲遲未推進，導致他們空有一間被搞壞的浴室，家電則只給10萬元預算，最後是他們自掏腰包解決所有不夠的費用，才讓事情告一段落。

女網友的公婆出錢替他們翻修浴室，卻未經告知就直接把浴室敲成廢墟，工程則遲遲未進行。（示意圖／Shutterstock）

人妻不禁感嘆，公婆已經不是翻臉如翻書，而是「翻跟斗」，實在不能接受公婆出爾反爾。文章曝光後，引起輿論共鳴，不少人回應，「相信我，不只妳公婆這樣開芭樂票」、「拿人永遠手短，靠自己最實在」、「公婆的嘴，騙人的鬼，你現在才知道太晚了喔」、「一切靠自己最理想」。