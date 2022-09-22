消費性市場持續低迷，衝擊聯發科下半年營運，法人就預期聯發科(2454)下半年營收、獲利恐出現逐季下滑，且獲利向下的趨勢在短期間尚未見到扭轉跡象，加上第三季營收要拚達陣，9月單月營收比須達561.1億元、月增率必須達到25.5%，對聯發科也是一大挑戰，聯發科今開低走低，跌幅約2.5%，摔下600元大關，股價最低觸587元，寫2020年9月以來新低。

通膨率持續升高，加上大陸多地區不定時實行封控措施防堵疫情，導致消費性電子需求下滑，由於聯發科主要市場集中在大陸，加上智慧型手機SoC(系統單晶片)營收占比也為大宗，故在大陸宏觀經濟持續逆風下，對於聯發科短期營運將會有影響。

第三季美、中貿易戰、大陸疫情封城造成供應鏈受阻，導致終端系統廠大量囤積半導體零組件，但因大陸總體經濟狀況不佳，多國在疫情消退後對PC、TV 與消費性電子需求大幅下滑，終端系統廠商進行半導體零組件庫存調節，壓抑IC設計廠商營收表現，包括業界、法人圈也多認為這一波修正恐要延續到2023年。

聯發科今年受惠網路頻寬升級需求帶動的網通晶片升級，10G PON與WiFi-6成 為主要成長動能，但因大陸手機需求下滑，故將衝擊5G手機晶片出貨量，壓抑營收成長動能，加上晶圓代工成本提升，法人就預期，聯發科下半年營收、獲利恐出現逐季下滑的狀況，考量終端系統廠仍處於去化庫存階段，獲利向下的趨勢在短期間尚未見到扭轉跡象。

以聯發科第三季財測來說，9月營收必須達561.1億元，才有機會達到財測低標，換言之，月增率必須達到25.5%，以當下消費型電子產業持續低迷來看，聯發科主要產品又以消費性電子為大宗，第三季若想要達陣財報，對聯發科可說是一大挑戰。