真空微波管製造商宏碩系統(6895)15日以每股85元參考價登錄興櫃，當日最高飆漲62.07％至94元，但隨後連3日走弱。不過，昨（21）日止跌重振旗鼓，成交均價反彈10.92％，今（22）日再度開高飆升22.8％至100元，創登錄興櫃以來新高價，早盤維持近15％漲勢。

宏碩系統主要從事真空微波管及半導體設備零組件的研發製造，以高真空、高電壓、高頻率、高功率等「4H」為核心技術，為國內唯一真空微波管製造商，早期即為國防工業機構主要供應商，近年以此高門檻技術積極跨入商用領域，進而拓展至商用半導體領域。

宏碩系統目前實收資本額3.1億元，2021年營收3.62億元、年增達29.18％，稅後淨利0.9億元、年增達42.22％，每股盈餘（EPS）2.92元。其中，真空微波管營收2.22億元、占比約61.33％，半導體設備零組件營收1.26億元、占比約34.8％，其他則占3.87％。

宏碩系統2022年上半年稅後淨利0.42億元、年增達23.25％，每股盈餘1.38元。前8月自結營收2.53億元，較去年同期2.15億元成長達17.72％，前7月自結稅後淨利0.51億元、每股盈餘1.66元。

展望後市，宏碩系統短期除持續精進產品規格精度、提高生產力及降低成本，以增加產品競爭優勢外，並將聚焦掌握市場訊息，以因應客戶多樣化、及時性的產品需求，並開發半導體新客戶，持續擴大現有產品市占率。

長期發展方面，宏碩系統將針對微波源設備技術演進，開發鋰電池微波乾燥系統，並藉由製程設備開發與改善，持續提升產品良率。同時適時提供技術諮詢，與下游客戶維持良好合作夥伴，隨時掌握市場脈動，配合客戶產品開發時程、提升公司競爭力。

法人指出，宏碩系統除了專注國防產業外，真空微波管產品亦是半導體製程設備中的重要零組件，能利用微波能量激發紫外線，在製程中凝固原偏軟的薄膜。過去，台灣半導體大廠製程設備大多向國外廠商購買，真空微波管零組件技術也掌握在國外廠商手中。

由於上述狀況，若需要更換或維修零件設備時，台灣半導體大廠過去只能求助國外廠商。隨著宏碩系統憑藉自行研發製造的真空微波管技術，成為台灣在全球最大半導體製造商的重要合作伙伴之一，法人看好宏碩系統未來營運及獲利動能可期。