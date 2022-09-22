MOSFET廠尼克森（3317）加速進攻伺服器及車用等市場，目前正以中高壓MOSFET切入伺服器、工控及後裝車用等相關市場，當前正在放量出貨階段。法人推估，尼克森下半年有望受惠於非消費性出貨看增。

時序步入下半年後，消費性市場開始步入劇烈庫存調整，PC相關供應鏈幾乎都受到影響，雖然尼克森營運難免會遭受到衝擊。不過，與此同時，伺服器、工控及車用市場需求仍舊維持成長動能，成為IC設計廠在下半年營運的浮木。

法人指出，尼克森中高壓MOSFET已經成功打進伺服器、工控及後裝車用等非消費性市場供應鏈，且已經開始在量產出貨階段，非消費性產品線產品單價普遍又高於消費性市場，因此讓尼克森下半年營運可望持續進補。

尼克森公告上半年財報，合併營收達7.33億元、年成長6.1％，平均毛利率33.1％、年增3.6個百分點，歸屬母公司稅後淨利為1.47億元，不僅改寫歷史同期新高，且相較去年同期大幅成長77.2％，每股淨利2.39元。