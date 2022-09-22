每對情侶的相處模式大不相同，不少人認為情侶在金錢方面還是要明算帳，因此衍伸出了AA的制度，然而AA制雖然能夠幫助大家算清楚花費，不過有時候太過清楚反而會造成感情不睦。近日，一名網友分享男友的小氣行徑，她表示自己日前帶男友到家裡見父母，由於擔心男友空手前往會造成觀感不佳，於是要對方去買蛋糕，沒想到男友在買完後竟跟她要錢，且態度根本像是在討債，讓她無法接受。

網友分享男友的小氣行徑。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard中一名網友分享男友的小氣行為，她表示自己與男友交往多年，兩人從一開始就說好彼此間使用AA制，不過令她沒想到的是男友竟連一塊錢都會計較，但她也想著由於自己升收入較高，因此多出一些也沒關係，然而原PO卻提到，男友小氣的行為越來越誇張，某次替寵物買飼料時，她表示因為男友有會員所以能夠折價，不過男友和她AA的卻是折價前的價格，而對此男友認為會員是他的，原PO並未給自己會員費，所以不能算折價的價錢。

更令原PO傻眼的是，某次她要帶男友見自己的父母，她想著若是男友空手前往會造成爸媽對他的印象不好，於是就提議去買點伴手禮，而男友也不情願地答應，原本吃完飯後一切都很和諧，然而此時男友卻在訊息中討債式的向原PO索要伴手禮費用，並表示自己是被逼的，要她馬上將錢轉過去，讓她相當傻眼。

原PO發出男友的小氣行徑。(圖/翻攝自Dcard)

對於男友的如此行徑，原PO提到自己某日不小心聽到對方跟朋友說「當然要算細一點呀，以後又不是要和我結婚，幹嘛把錢花在她身上？」讓她瞬間大怒與對方分手，更難過表示「不願意為妳花錢的男人一定不愛妳」；貼文一出，網友見到男方如此小肚機腸的舉動也相當傻眼，認為他對原PO的態度就像在討債，根本不是情侶，並表示AA制雖好，但算得那麼仔細實在很傷感情。