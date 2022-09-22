聯準會（Fed）如期升息3碼，並堅定其鷹派立場後，刺激美元指數21日上漲1％收111.3點後，22日亞洲盤中再升至111.7點創2002年5月來新高。

美元兌英鎊盤中升值0.4％報1.123美元再創37年新高。兌歐元升值0.2％報0.9818美元創20年新高。兌日圓升值0.25％報144.43日圓，逼近13日所創的24年新高。

美元指數是衡量美元兌歐元、英鎊和日圓等六大貨幣匯率整體表現。

由於Fed把年底利率目標調高至4.4％，超過6月時預計的3.4％，明年目標也提高至4.6％，加拿大豐業銀行（Scotiabank）首席外匯策略師Shaun Osborne預期美元短期走勢仍然強勁。

但他認為目前美元有點漲過頭，因為市場對Fed的升息預期早已反映在美元匯率的表現上，使美元指數今年來累計飆漲近16％，為1972年以來同期最大的累漲幅度。

投資研究公司Toggle AI執行長Jan Szilagyi則認為，Fed已釋出其積極升息的立場，在投資人早已有心理準備之下，加上美國失業率仍低於4％水準，因此市場能忍受Fed進一步緊縮貨幣。