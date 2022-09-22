NVIDIA（輝達）宣布NVIDIA Jetson產品系列加入新的生力軍，推出全新Jetson Orin Nano系統模組，其效能為上一代產品的80倍，為入門級邊緣人工智慧（AI）與機器人應用樹立嶄新標準。

NVIDIA Jetson系列首次出現六款基於Orin的生產模組，以支援廣泛的邊緣AI及機器人應用。其中包括Jetson系列中尺寸最小、且能提供每秒AI運算速度達40兆次（TOPS）的Orin Nano，以及為先進自主機器提供275 TOPS運算表現的AGX Orin。

Jetson Orin搭載NVIDIA Ampere架構GPU、Arm架構CPU、新一代深度學習及視覺加速器、高速介面、高速記憶體頻寬和多模態感測器支援能力。這樣的效能和多功能性協助更多客戶將過去認為不可能達成的產品商業化，無論是工程師部署邊緣AI應用，或是機器人作業系統（ROS）開發人員用來打造新一代智慧機器都可以實現。

NVIDIA嵌入式與邊緣運算部門副總裁Deepu Talla表示，自NVIDIA在六個月前宣布推出Jetson AGX Orin以來，已有超過1,000家客戶及150家合作夥伴採用，而Orin Nano將持續顯著擴大採用的比例。我們為當前的數百萬名邊緣AI及ROS開發人員以指數級提升運算效能，Jetson Orin無疑是用於部署各種能想像到的機器人應用最理想的平台。

Orin Nano模組的外形和針腳都能相容於先前發布的Orin NX模組。全面模擬支援功能讓客戶能立即使用AGX Orin開發套件，開始為Orin Nano系列進行開發。客戶可以靈活地設計一個系統來支援多個Jetson模組，輕鬆擴大應用的範圍。

Orin Nano以高速I/O和NVIDIA Ampere架構GPU，支援多個同時運作的AI應用流程。如零售分析、工業品質控制等入門級裝置與應用程式的開發人員，能輕鬆以較低的成本取得更複雜的AI模型。

Orin Nano模組有兩種版本供選擇。Orin Nano 8GB的運算效能達40 TOPS，功率配置為7W至15W，而4GB版本的運算效能達20 TOPS，功率配置為5W至10W。

Jetson Orin平台是專為解決最棘手的機器人技術難題而設計，並且讓超過70萬名ROS開發人員可以享受到加速運算的優勢。結合Orin Nano強大的硬體功能，針對ROS推出的最新版本NVIDIA Isaac軟體中的增強功能，為機器人增強運算效能及生產力。

包含Canon、John Deere、Microsoft Azure、Teradyne、TK Elevator以及其他來自機器人與嵌入式運算生態系的夥伴，展現出對Jetson Orin的廣泛支持。

NVIDIA Jetson生態系不斷迅速發展，已擁有超過百萬名開發人員、包括2,000家新創公司在內的6,000家客戶以及150個合作夥伴。Jetson合作夥伴提供廣泛的支援服務，包括AI軟硬體和應用程式設計，以及攝影機、感測器和周邊裝置、開發人員工具和開發系統。

Orin Nano獲得NVIDIA JetPack軟體開發工具（SDK）的支援，並採用相同的NVIDIA CUDA-X加速運算堆疊技術，此技術在工業物聯網、製造、智慧城市等領域中，用以創造具突破性的AI產品。Jetson Orin Nano模組將於2023年1月開始供貨，售價為199美元起。