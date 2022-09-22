NVIDIA（輝達）宣布推出新一代集中式車載電腦NVIDIA DRIVE Thor，用以支援安全的自動駕駛車。DRIVE Thor平台的運算效能達2,000 teraflops，在單一架構中結合自動駕駛和輔助駕駛、停車、駕駛與乘客監控、數位儀表板、車載資訊娛樂系統（IVI）與後座娛樂等眾多智慧功能，以提高效率、降低整體系統成本。

新一代超級晶片配備了NVIDIA Hopper多執行個體GPU（Multi-InstanceGPU，MIG）架構中首見的頂尖人工智慧（AI）功能、NVIDIA Grace CPU和新一代NVIDIA Ada Lovelace GPU。在多執行個體GPU的支援下，DRIVE Thor能夠分開處理繪圖和運算作業，使得車載資訊娛樂系統和先進駕駛輔助系統能各自獨立運行，同時進行具高度時效性的運算、作業不中斷。此平台將可搭載在各大車廠於2025年推出的車款，並透過為市場帶來更好的運算效能及各項先進功能加快生產時程。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，加速運算與AI的發展正以光速進行。DRIVE Thor是集中運算領域的超級英雄，以快如閃電的運算效能，在車輛上提供可持續升級、安全有保障的軟體定義超級電腦。

象徵著運輸業對這個全新超級運算架構的支持，吉利集團的電動車品牌極氪（ZEEKR）宣布將在新一代智慧電動汽車的集中式車載電腦上採用DRIVE Thor平台，並於2025年初開始生產。極氪執行長安聰慧表示，極氪的車主需要兼具最新科技和安全功能的豪華體驗。NVIDIA DRIVE Thor將支持我們的使命，提供能滿足顧客需求的頂尖技術，並確保極氪走在創新的最前線。

DRIVE Thor支援多域運算，可將自動駕駛功能與車載資訊娛樂系統隔離開來。通常一部車上需搭載數十個電子控制器以支援各項功能。有了DRIVE Thor，製造商就可以有效率地在一個系統單晶片（SoC）上整合多項功能，不僅能緩解供應鏈產能限制、簡化汽車設計流程，還能顯著地降低成本、減輕車重，並使用更少電纜。

DRIVE Thor是首個結合推論Transformer引擎的自動駕駛車平台。推論Transformer引擎是NVIDIA GPU內Tensor核心的一個新元件。DRIVE Thor平台有了這個引擎，可以將Transformer深度神經網路（Deep Neural Networks，DNN）的推論效能提高9倍，而這對於支援自動駕駛相關的大規模複雜AI作業負載來說十分關鍵。

DRIVE Thor的另一個優勢是8位元浮點運算（FP8）能力。開發人員通常在從32位元浮點運算資料轉換成8位元整數格式時，神經網路的精度會降低。DRIVE Thor的FP8運算精度達2,000 teraflops，因此可在不失精度的情況下轉換成8位元整數格式。

新款超級晶片在運行多個作業系統時，也採用最新的NVLink-C2C晶片互連技術。NVLink-C2C的優勢在於它能夠以最小的額外運算空間跨網路共用、排程及分配工作。這麼一來，汽車製造商就有運算的空間和彈性打造軟體定義的汽車，並可持續透過安全的無線更新升級車輛。

Guidehouse Insights首席研究分析師Sam Abuelsamid表示，業界正加速採用集中式電子架構的軟體定義車輛，因此需要更強大、節能的運算平台。NVIDIA DRIVE Thor在虛擬化、高速資料傳輸與大規模資料處理等能力，可打造更安全的車輛、創造更好的駕駛體驗並開發潛在的新營業收入。

DRIVE Thor是為最高級別的安全功能而設計。NVIDIA在整個系統的安全性上投入超過1.5萬個工程年的時間。NVIDIA是唯一一家從資料中心到車隊都採用統一安全標準的企業。NVIDIA在設計、生產和車輛運行等開發的各個環節中，都將安全納入考量。

DRIVE Thor SoC與AGX載板均符合ISO 26262標準，軟體堆疊符合ISO 26262和ASPICE標準。Thor SoC及軟體的設計與生產同樣符合ISO 21434標準，為遵守聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）155安全法規等監管做好準備。

DRIVE Thor取代NVIDIA DRIVE Atlan，將成為DRIVE Orin的後續產品，DRIVE Orin正在進行生產，並可提供254 TOPS效能。

目前使用DRIVE Orin的客戶能利用該平台的可擴展架構，輕鬆將現有的開發工作轉移到DRIVE Thor平台。開發人員在設計未來的產品藍圖時，即可從多代產品的軟體投資中獲得益處。