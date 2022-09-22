台灣邊境全面解封0＋7有望，桃園市機師職業工會今發出聲明，指國籍航空公司機組員於國外旅館停留隔夜期間，至今仍以一次性房卡管制、無法離開房門，這種最嚴厲防疫的政策維持近3年時間，有的機師甚至1年有200天在居檢。工會呼籲，全球只剩大陸與台灣如此剝奪機組員在外站的自由，當0＋7實施後，沒有理由讓機組員繼續在外站受到拘禁。

機師工會批評，日前透過詢問國際間各機師工會相關組織，目前99％以上的國家，針對機組員檢疫措施早已取消所有管制，僅存大陸與台灣政府仍以防疫為理由，剝奪國籍航空機組人員在外站的人身自由。

機師工會也發出問卷調查，自今年8月8日起陸續回收近500位前艙機組員填答，其中曾經確診者，境內確診者佔了近4分之3，而境外確診者僅約9分之1，顯見「目前確診之前艙機組員極高比例來自境內而非境外」。

工會認為，隨國內疫情常態化與流感化發展，以及由國外入境之旅客各項邊境管制制度均不斷放寬中，今天又宣布入境可望0＋7全面解封期程，因此呼籲針對國籍航空機組員外站停留隔夜之相關防疫措施與管制，應立即全面放寬，沒有理由在台灣邊境近乎完全解封的情況下，機組員仍在在外站繼續遭到拘禁，剝奪應有的基本人權。