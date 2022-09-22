淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂系列活動煙火秀25日晚間8點最終場！當日河上施放1250發煙火彈、長達9分9秒的高空煙火秀，新北市漁業處表示，漁人碼頭高空煙火可視範圍橫跨淡水河畔兩側，絕佳視野是在漁人碼頭港內的情人橋、木棧道及環港步道，周邊鄰近的淡水第一漁港、海關碼頭油車口及對岸八里的十三行博物館、十三行文化公園也都是觀賞區域。

新北市漁業處指出，回顧前3場煙火秀，每場次都有不同煙火造型主題及煙火配樂，首場河上煙火秀搭配韓德爾-皇家煙火組曲，「月亮＋愛心」造型煙火閃耀在北海岸的夜幕中；第2場搭配艾爾加-威風凜凜進行曲的陸上煙火，恰巧碰上了梅花颱風攪局，所幸淡水風雨相對和緩，讓煙火秀能如期舉行，當日的「水母＋小魚煙火」令人印象深刻；第3場煙火秀搭配韋瓦第-四季，以日本花火節做題材，金波紅閃帶綠蕊或帶銀棕櫚的煙火彈，接續不斷升空炸開，光耀夜空金光閃閃，彷彿置身在日本花火大會，讓現場民眾有種出國的感受。

25日的最終場煙火秀，將由1250發煙火彈點亮初秋漁港夜空，金黃瀑布華麗開場，接著可愛笑臉、金椰子樹、淺綠小花、雙色牡丹煙火陸續出現，其中特殊的金椰子樹造型搭配淺綠小花煙火，就像是椰子樹上長滿的椰子，再搭配拉德斯基進行曲，最後以金黃色錦冠煙火連續升空綻放華麗收尾。此外，還有水舞秀伴情人橋光雕。

另，當晚情人橋舞台區在煙火施放前有魔術表演暖場，表演者是有十多年魔術表演經驗的真實娛樂詹澤程，而煙火施放後，則有異國風樂團Nite birds表演動人樂曲，包括為「A Thousand Years」、「Close To You(Bossa Nova)」、「Country Medley」、「YMCA」及「September」，用精湛的琴藝與美妙的歌聲，為今年的煙火秀畫下完美的句點！

漁業處表示，25日是今年仲夏繽紛樂活動的最後一場煙火，煙火結束後到28日前，還有3天的水舞秀展演，每晚7時至9時30分每半小時展演1場，每場搭配不同曲目，每晚共6首曲目，邀請民眾前來漁人碼頭欣賞煙火、水舞秀。