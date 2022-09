台灣遊戲公司大宇資訊宣布將攜手The Sandbox,成為合作夥伴。The Sandbox是一個建立在區塊鏈上的開放式元宇宙,玩家可於遊戲中以NFT形式擁有自己的土地、創建自己的遊戲、擁有所有遊戲資產。

大宇資訊加入The Sandbox,也象徵著遊戲業的一大步,代表從傳統實體遊戲跨足元宇宙新時代的發展標竿。而The Sandbox在大中華區積極拓展,尋求合作機會,要為全球各地玩家帶來更熟悉的開放式元宇宙體驗。未來,大宇資訊將以經典IP為主題,提供所有The Sandbox玩家和創作者全新體驗。

大宇資訊將在The Sandbox土地上,以家喻戶曉的經典遊戲如《仙劍奇俠傳系列》、《軒轅劍系列》和《大富翁系列》等,打造專屬的「元宇宙大宇樂園」,The Sandbox 玩家將可以期待大宇資訊在Web 3.0 的生態加入多樣化的故事劇情並進入其中,再次相遇李逍遙、趙靈兒和林月如等絕代俠客,一起重溫仙劍奇俠傳的淒美故事;也可以跟孫小美、金貝貝和阿土伯等人氣角色來一場土地對決,成為Web 3.0 名符其實的「大富翁」。

首次元宇宙展覽 獨家場景搶先看!

Softstar enters The Sandbox metaverse

除此之外,大宇資訊也和TW The Sandbox創作者協會及LuluLand合作,從9/22-9/24為期三天,在The Sandbox LuluLand製作的遊戲體驗《愛是永恆 (A Love is Forever)》中舉行大宇資訊Web 3.0 元宇宙展覽,率先與The Sandbox各位玩家見面。遊戲體驗將展示大宇經典角色和場景,以及部分獨家只在The Sandbox 中的場景,讓粉絲先睹為快!大宇資訊和TW The Sandbox創作者協會及LuluLand也會在期間舉辦不同活動,掌握更多精彩內容以及最新資訊,也請持續追蹤:大宇資訊、LuluLand 和 TW The Sandbox 創作者協會。