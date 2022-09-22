年底台北市長選戰備受關注，前立委沈富雄最新預測，由於無黨籍候選人黃珊珊與民進黨候選人陳時中票源重疊，只要黃「支持度維持在20%上下」，國民黨候選人蔣萬安就會勝選。

沈富雄今（22）日在廣播節目《POP撞新聞》接受資深媒體人黃暐瀚專訪，黃在訪問結束後，也在其臉書發文並整理訪談重點。

黃暐瀚指出，當談到台北市長選情時，沈富雄斷言蔣萬安的當選機率最高，且他對「黃珊珊越強，蔣萬安完蛋」的說法不以為然；沈認為，只要黃珊珊「撐住不倒，維持在20%上下的支持度」，那麼蔣萬安就勝選了。

黃暐瀚也提到，自己聽完沈富雄的說法後下了「黃珊珊不倒、陳時中會倒」的結論，但沈認為用字不文雅，所以改成「珊珊越強、時中越險」。沈富雄分析，黃珊珊吃綠營的選票，遠遠多於藍營，「掛無黨籍是想通吃，但最後可能藍綠都吃不到」，黃、陳兩人共享50%選票，因此只要黃能拿其中的20％，陳時中的得票率就過不了40%（只剩30%），自然贏不了能拿四成選票的蔣萬安。