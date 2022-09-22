響應922世界無車日運動，台中市政府宣布推動YouBike2.0展現成效，除「iBike倍增計畫」已建置突破1200處站點、數量居全台之冠，且目前提供的電輔車數量達300輛、單月騎乘人數更突破新高點126萬人次，皆是全國第一；市長盧秀燕說，到年底站點數將達1329處，鼓勵市民多多騎乘，還有機會抽iPhone14。

為慶祝台中市iBike建置站點、使用數皆躍居全台第一，市府22日舉辦慶祝活動，交通局長葉昭甫說，過去一年布建1200站、遠超過倍增計畫，希望自行車風潮結合市民的新生活與新移動方式，也因此，iBike倍增計畫還沒結束，目前仍持續增設，預計年底將達1329站，且是「區區倍增」，照顧山海屯區。

葉昭甫強調，市府與微笑單車公司研議，6月開始提供iBike電輔車共150輛，成效良好，甚至有網友笑稱「騎到電輔車像是中樂透」，也因此，加碼再提供150輛電輔車供民眾使用；全市7月騎乘次數破120萬、8月突破126萬，接下來要繼續努力，盼突破累計6000萬騎乘數。

鼓勵民眾騎腳踏車，交通局10月推出「全城動起來」活動，騎乘iBike者有機會抽iPhone，盧秀燕說，她就任時台中市站點數僅329處，遠遠不夠需求，因而提出倍增計畫，現在站點數比北、高多，且是唯一前30分鐘免費的城市；iBike節能減碳還能顧健康，是最值得投資的公共交通建設，也因此，只要單月騎乘數破130萬人次、累計騎乘數破6000萬，將再加碼送iPhone14。