美國前國務卿龐培歐睽違半年，將二度訪台。27日受邀到高雄參加「2022全球台商經貿論壇」進行專題演講，身為地主的高雄市長陳其邁與龐培歐有場早餐會，陳其邁今（22）日受訪表示，歡迎他來，會善盡地主之誼。由於龐培歐被指有意挑戰2024美國總統大位，此次雙方互動格外引發關注。

首屆「全球台商經貿論壇」以「分享總經權威觀點，領航台灣經貿發展」為主軸，27日於高雄萬豪酒店登場，匯聚300位以上、來自世界各地台商，以及台灣重量級企業領袖，更邀請龐皮歐演講，探討全球總經趨勢、供應鏈重組、產業布局及創新發展等多面向議題。

據了解，龐培歐26日晚間到高雄，下榻高雄萬豪酒店，隔日陳其邁將與龐培歐在該飯店進行早餐會，但過程不會公開，市府傾向事後發稿方式提供給媒體。27日論壇上，龐培歐將以「從世界經貿趨勢，看見台灣疫後新商機」為題，進行20分鐘演講，分享前瞻觀點，並與企業領袖焦點對談。28日則參加台灣商會聯合總會開幕式。

陳其邁今在議會受訪時指出，歡迎龐培歐來到台灣訪問，他過去任內，對於台灣非常了解及友善，而台美之間也分享著同樣民主價值，我們也會善盡地主之誼。至於外傳龐培歐會去駁二參訪，會推薦他去高雄哪些景點嗎？陳其邁低調說，「行程安排要尊重主辦單位，有一些活動細節應該由主辦單位說明」。

副總統賴清德「2022全球台商經貿論壇」27日也將親臨論壇致詞，誠摯歡迎龐培歐來訪，也期盼理念相同、價值相近的國際友人，有更多頻繁、密切長期合作。此外，中鋼公司總經理王錫欽、世界台灣商會聯合總會會長王德、和大工業股份有限公司執行長沈千慈等人也將與龐培歐進行焦點對談。