黃靖倫從《超級星光大道》出道，跨足唱片、主持、戲劇等領域發展，前年老婆產下女兒，初嚐為人父的喜悅，常在臉書與網友分享日常的他，才強調「婚姻裡絕對不能欺騙對方」，接著就自爆「被老婆抓到偷吃」，讓網友擔憂婚姻是否亮起紅燈?接著透露背後真相時，立刻讓所有人全都笑翻。

黃靖倫在臉書發文，只見他難得嚴肅闡述自己的婚姻觀：「在一段婚姻裡，絕對不能欺騙對方，彼此一定要有基本的信任感」，接著話鋒一轉，他竟表示自己明明已經很小心，還是被老婆抓到偷吃，但令老婆更難過的是在家裡抓到，接著語帶慚愧表示：「人贓俱獲我沒什麼好說的」，對自己犯下的行為感到相當抱歉。

隨後，黃靖倫也曝光背後真相，原來所謂的「偷吃被抓到」，並非婚姻亮起紅燈，而是偷吃冰淇淋被老婆抓到，還曬出丟在垃圾桶的包裝紙袋，接著搞笑表示：「我只想說夏天吃冰淇淋，天經地義啦！只是我空腹吃會吸收很快，很胖啦！難怪我最近一直都瘦不下來。 對不起啦」。

對此，網友紛紛留言：「錯在你沒把屍體藏好」、「錯在你沒有揪她一起吃」、「另類的偷吃被抓到」、「需要馬上認錯，而且再買一個只給老婆吃」、「好吃的要夫妻同享」、「嚇到我們，以為你偷吃沒抹嘴」、「偷吃就是渣，尤其是被抓到」。