0918池上強震重創花蓮南區玉里、富里及卓溪3鄉鎮，花蓮縣政府提供災民5項救助措施，並將詳情公告在官網上。（摘自花蓮縣政府官網）

0918池上強震重創花蓮南區玉里、富里及卓溪3鄉鎮，花蓮縣政府除在玉里成立震災聯合服務平台，提供5項救助措施，包含一般住家建物毀損（傷）修繕、一般住家財產損失、因地震遭受汽（機）車損代步工具補助金、災害慰問金及傷者醫療照顧等，未來也會在縣府官網成立專區，供災民線上填寫申請資料，盼能儘速協助災區恢復日常。

花蓮縣府昨在玉里鎮中正堂成立0918震災聯合服務平台，參考2018年0206花蓮大地震災損部分，協助災民度過難關，民政處、建設處、社會處及衛生局即起至10月5日止，每天上午8時至晚間8時提供災民服務，同時也將震災救助措施詳情公告在官網上。

其中，一般住家建築物毀損（傷）修繕救助共計9項，最高救助金發放上限為升降設備損傷5萬元，符合救助項目者，可向當地公所、村里長通報填寫「花蓮縣0918震災財產損失查報表」，屆時由公所彙整資料予縣府。

一般住家財產損失的部分，如電視、冰箱、洗衣機、冷氣等其他生活必需品家電，災民可攜帶檢附申請書到所在地鄉鎮公所申請，待審核通過救助款後，由縣府南區服務中心人員會同民政處擇適當地點發放。

汽（機）車因強震受損民眾可申請代步工具補助金，其中，汽車報廢車輛殘值未達10萬元者，定額補助10萬元，殘值超過10萬元者，依殘值補助；部分毀損車輛補助維修費上限為10萬元。機車部分，報廢車輛定額補助2萬元，部分毀損車輛則是補助維修費上限2萬元。由車主向村里長提出申請，經各户政確認初步財損、範圍後，會將文件送至建設處交通科受理。

此外，震災受傷民眾可依受傷級別申請慰問金， 其中重度20萬元，中度3萬元，輕度5千元，地震災害名列傷患名單由社會處統一核發，其餘傷者則需檢據相關資料，向衛生局申請認定後，由社會處發放。

至於震害傷者有醫療照顧補助需求，就醫或出院6個月內，可填具申請書並依申請補助項目檢附應備文件向社會處提出申請，或由各鄉鎮市公所代為收件，補助執行期間至明年9月17日止，補助項目包含醫療費用、看護費、醫療照顧用品及輔具類等。